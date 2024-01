Verglas : prudence sur les routes du Sud-ouest

Qu'importe si la nuit tombe, il faut sortir la saleuse, et c'est Guy Cheron, maire de Génolhac (Gard) qui s'en charge. En bordure de Cévennes, certaines routes peuvent être dangereuses, comme l'explique, dans le JT du 20H de TF1, cet élu local. La route D362, au Col du Pré de la Dame, à 5 km de Tourevès, a même été fermée sur ordre du département. Pour éviter les risques, certains envisagent même de ne pas aller travailler vendredi matin. La vigilance est de mise dans plusieurs régions du sud, cette nuit et demain matin. De la côte-ouest jusque dans la vallée du Rhône, les risques de verglas sont importants. Les déneigeuses étaient sorties tout l'après-midi dans le Tarn. Mais il y a aussi un défi majeur, celui de s'assurer que les véhicules soient en sécurité cette nuit et vendredi matin. Dans l'Aveyron, certaines routes sont impraticables. Un automobiliste a, par exemple, été bloqué par des chutes d'arbre. À Angers (Maine-et-Loire), les pompiers sont intervenus 26 fois, ce matin, sur le périphérique. Sur place, notre équipe est tombée sur un carambolage. Dans le Puy-de-Dôme, l'Autoroute A75 a été bloquée une bonne partie de la journée. TF1 | Reportage D. De Araujo