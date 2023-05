Vernis à ongles : attention aux lampes à UV

C'est une coquetterie que s'offrent de plus en plus de Françaises. Il s'agit d'une manucure pour avoir de jolis ongles. La plupart du temps, elles optent pour un vernis semi-permanent. C'est un produit qui tient jusqu'à trois semaines contre quelques jours pour du vernis classique. Dans l'institut L'Onglerie à Courbevoie (Hauts-de-Seine), c'est ce que demandent 99% des clientes. Pour que le vernis tienne pendant longtemps, il faut le sécher entre chaque étape à l'aide d'une lampe UV. C'est cette exposition aux rayons UVA de la lampe qui pose aujourd'hui question. Selon l'Académie de médecine, un usage trop fréquent augmenterait les allergies, les lésions aux mains et il y aurait même des risques de cancer de la peau, alors la prudence s'impose. Pour limiter les risques, les dermatologues conseillent de se protéger avec une crème solaire anti-UVA. Les mêmes recommandations s'impliquent aux lampes UV vendues en ligne pour réaliser son vernis semi-permanent chez soi, car elles présentent les mêmes risques que ceux des instituts de beauté. TF1 | Reportage O. Lévesque, I. Lyafori, L. Lassalle