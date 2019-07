Verre et plastique recyclés : le modèle allemand

En Allemagne, rapporter sa bouteille ou sa canette pour récupérer quelques centimes est devenu une habitude. Une incitation financière qui a une conséquence visible sur l'environnement. Grâce à sa collecte, plus de 98% des bouteilles et canettes sont recyclées dans le pays. Mais le recyclage est-il si vertueux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.