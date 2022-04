Verre, papier, carton: les prix de l'emballage flambent

Si vous avez prévu de déménager dans les prochaines semaines, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au moment de régler la facture, comme l'explique Philippe Thiercelin, président du groupe STT au micro du 20H de TF1. Le prix des cartons a bondi de 59% en un an. Le Covid avait déjà désorganisé leur production, mais la guerre a accentué la situation. 40% de la colle qui sert à le fabriquer vient de Russie et d'Ukraine. Alors, le prix ne cesse d'augmenter. Le carton n'est pas le seul emballage dont le tarif flambe. Chez chez fabricant de jus de pomme, le prix du verre a augmenté de 45% au 1er avril. Il importe ses bouteilles de plusieurs pays d'Europe. Mais en ce moment, il est impossible de s'approvisionner en Ukraine puisque les verreries ont été détruites. Les livraisons sont décalées. Verre, carton, papier, aluminium, plastique... Aujourd'hui, le prix de tous les emballages augmente. Selon les professionnels du secteur, ces hausses doivent être répercutées sur la chaîne alimentaire et vers les consommateurs. Cette augmentation des prix pourrait encore s'accentuer dans les mois à venir. TF1 | Reportage L. Palmier, J. Duong, O. Cresta