Verre, plastique : le grand retour de la consigne

Dans un bar, tous les contenants des boissons sont consignés. La boisson est ainsi vendue un peu plus cher que sa valeur, mais les clients récupèrent la différence en ramenant le gobelet. Le système fait l'unanimité dans l'établissement. "J'imagine que c'est pour éviter de jeter le verre. C'est bien", déclare une jeune femme. "C'est super. Au moins, il n'y a pas de déchets, c'est réutilisable", selon une autre. Réduire les déchets, c'est tout l'enjeu de la consigne dans ce lieu de 4 000 m² où les clients viennent principalement pour boire. "On était à une quinzaine de containers remplis par jour. Depuis qu'on est passé sur des formats plastiques consignés, on est redescendu à trois, à quatre containers. Donc, il y a vraiment un impact en terme de déchets", précise Olivier Caoudal, responsable d'exploitation - Ground control, Paris (12e). Selon l'Agence de l'Environnement, choisir le réemploi d'emballage permet de réduire de 65 à 85% son impact sur l'environnement. Un entrepreneur l'a bien compris et s'est lancé sur le marché il y a quatre ans. Il fabrique des machines automatiques de consigne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, S. Fortin, B. Chastagner