Vers un éventuel troisième confinement : les scénarios à l'étude

Le confinement est l'arme la plus efficace pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Toujours utilisé jusqu'ici à l'échelle nationale, fera-t-il place cette fois à des reconfinements locaux dans les régions les plus touchées ? C'est en tout cas ce que propose le Conseil scientifique au gouvernement dans un avis. "Dans ces zones géographiques, on pourrait mettre en place un confinement strict de la population", avance-t-il. Une solution douloureuse pour les populations concernées, mais une décision indispensable pour certains élus. Dans ces régions, le gouvernement envisage aussi d'autres pistes, comme un couvre-feu avant 20 heures ou la fermeture de certains commerces. Des scientifiques proposent eux une autre voie : un reconfinement éclair pour le réveillon. Il durera trois jours, du 31 décembre au 2 janvier. L'objectif est d'obliger les Français à fête Nouvel An chez eux, sans invités extérieurs. Un réveillon confiné, c'est le choix annoncé il y a quelques jours par toute une série de pays. Certains ont mis en place des mesures très strictes. En Autriche, les déplacements sont interdits sans autorisation, les commerces non essentiels et les écoles sont fermés.