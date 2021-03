Vers un reconfinement ? Les mesures que l'exécutif pourrait annoncer

De nouvelles restrictions ont été décidées ce mercredi matin en Conseil de défense par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a été interpellé cet après-midi dans un service de réanimation saturé à Poissy. Les nouvelles mesures de restrictions sont appliquées dès ce week-end dans les régions les plus touchées par le virus. "On peut imaginer que ces mesures peuvent aller d'un renforcement très fort de notre politique tester-alerter-protéger jusqu'à des mesures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à un confinement", a annoncé Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont ainsi concernées. Le virus y explose : 499 cas pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis, 407 dans le Pas-de-Calais. Aucune mesure supplémentaire n'est envisagée en revanche en région PACA. Autour de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, certains départements contigus pourraient être également touchés. L'Eure et la Seine-Maritime, par exemple, inquiètent le gouvernement. Reste à savoir s'il s'agira ensuite d'un confinement le week-end ou 7 jours sur 7. Rien n'est acté, y compris une éventuelle fermeture des écoles. Qui dit mesures territoriales dit aussi restriction de circulations avec le retour des attestations de déplacement. La concertation entre préfets et élus locaux va se prolonger jusqu'à demain. Ce mercredi soir, Olivier Véran a appelé le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand qui lui a demandé de ne pas reconfiner sa région au-delà du week-end. C'est demain à 18h pour la conférence de presse du Premier ministre que toutes ces mesures seront officiellement annoncées.