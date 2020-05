Vers un report des soldes pour sauver les petits commerces ?

Dans l'Hexagone, la vie économique reprend peu à peu depuis deux semaines. Les commerces, à l'exception des cafés et restaurants, ont rouvert, mais les clients ne sont pas toujours au rendez-vous. Distanciation, désinfection, problème de livraison... La réouverture est compliquée. Les commerçants réclament d'ailleurs un report des soldes, initialement prévu le 24 juin, pour une date ultérieure plus propice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.