Vers un retour en grâce du diesel ?

Ces dernières années, de nombreux Français ont revendu leurs voitures diesel pour un modèle essence. Le pouvoir public encourage d'ailleurs à le faire au nom de la défense de l'environnement. Mais les véhicules essence consomment davantage et coûtent plus cher, surtout pour un gros rouleur. Ce qui explique sans doute que 30 % des Français passés à l'essence regrettent leurs anciens diesels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.