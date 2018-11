Vers une augmentation du tarif des péages ?

Le portefeuille des automobilistes va sans doute encore s'aplatir un peu plus. Pour cause, après la hausse du prix du carburant, voici celles des péages autoroutiers. Le 1er février 2019, les concessionnaires pourront augmenter leur tarif et ce ne sera pas indolore. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce cru 2019 ? Qu'est-ce qui justifie cette hausse tarifaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.