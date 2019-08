Vers une diminution de l'aide médicale de l'État pour les sans-papiers ?

L'aide médicale de l'État ou l'AME est un dispositif qui permet aux sans-papiers d'être soigné gratuitement à 100%. Le budget total est d'environ un milliard d'euros. Ce système est souvent décrié. Un rapport vient d'être commandé à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection des finances. Les conclusions sont attendues au mois d'octobre en même temps que l'ouverture d'un débat parlementaire sur l'immigration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.