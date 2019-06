Versailles : une magistrate agressée à son domicile

À 9h35 ce lundi 17 juin 2019, deux hommes casqués ont sonné à l'interphone de la maison d'une magistrate, dans le village de Nézel (Yvelines). De l'intérieur, elle a ouvert la fenêtre et un tir est parti. Les agresseurs ont probablement utilisé un flash-ball. La victime a été touchée à la tête et souffre de multiples fractures aux visages, mais ses jours ne sont pas en danger. Pour les enquêteurs, il s'agit d'une attaque ciblée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.