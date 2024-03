Vésubie et Tinée : soupçons de détournement fonds

Au mois d'octobre 2020, les vallées de l'arrière-pays niçois sont ravagées par la tempête Alex. Le bilan fait état de dix morts, huit disparus et des dégâts estimés à un milliard d'euros. Les chantiers pour la reconstruction sont immenses. Pourtant, quatre ans plus tard, certaines routes restent toujours inaccessibles. C'est le cas notamment à Saint-Martin-Vésubie. Le chemin avait pourtant été rénové, mais une nouvelle tempête en début d'année l'a endommagé. Après analyse, des experts ont découvert qu'il avait été reconstruit sans fondation. Travaux, mal ou jamais réalisés, surfacturation... Dans le cadre de la reconstruction des vallées de la Vésubie et de la Tinée, vingt-et-une personnes ont été placées en garde à vue cette semaine. Parmi elles, il y a plusieurs entrepreneurs locaux ou encore des cadres et techniciens de la Métropole de Nice. Les enquêteurs ont saisi près de six millions d'euros ainsi que plusieurs voitures de luxe. Le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire, notamment pour favoritisme, escroquerie en bande organisée et détournement de fonds TF1 | Reportage L. Merlier, A. Frieller, B. Taïb