Vêtements à bas prix : un malus pour la "fast fashion" ?

Une robe à 6,92 euros, un sac à 4,33 euros, une cliente en achète sans modération. Sa dernière commande compte 25 produits. Des articles qu’elle assure ne porter qu’une seule fois avant de les échanger. Ajouter cinq euros de pénalité par article pourrait alors changer ses habitudes d'achat, car au lieu de payer 170 euros, elle aurait déboursé 295 euros. En France, sept vêtements sur dix sont achetés via des sites chinois ou des magasins low-costs. Certaines plateformes proposent jusqu'à 6 000 nouveautés par jour. Shein est une boutique virtuelle de 470 000 modèles différents. Selon eux, ce n'est pas un problème. Mais pour Antoine Vermorel-Marques, député (LR) de la Loire, ce modèle économique doit être sanctionné par un système de bonus-malus, un rééquilibrage pour protéger notre industrie. Une proposition de loi bien accueillie dans le magasin "La mode sans compromis", où la plupart des vêtements sont produits en France. Les enseignes européennes comme Zara ou H&M ne seraient pas sanctionnées par cette proposition de loi. Elles n'auraient pas droit non plus au bonus, car leurs usines sont souvent basées à l'étranger. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Topenot, F. Couturon