Vêtements à petits prix : les recettes du succès

Face au roi irlandais des petits prix, Primark, voici désormais son équivalent français, Naumy. Cette nouvelle enseigne ouvre des magasins à tour de bras. À l'intérieur, une caverne d'Alibaba de la bonne affaire. Chemise à douze euros, moins de dix euros pour une robe, ou encore des écharpes vendues à peine pour six euros. Au total, 100 000 références, principalement fabriquées en Chine et en Turquie. Le concept attire de nombreux clients. Naumy est une enseigne de plus dans un secteur du prêt-à-porter très disputé. Avec les inflations, les marques bon marché tirent leur épingle du jeu. Comment parviennent-elles à proposer des prix toujours plus bas ? Pour le savoir, direction la périphérie de Lille, chez le numéro un des ventes, Kiabi. Tout commence dès la conception des habits. Avant même d'être dessiné, chaque nouveau vêtement doit respecter une grille tarifaire bien précise. Pour un T-shirt pour enfant avec une seule couleur imprimée, le prix est de 2,50 euros. TF1 | Reportage V. Dépret, B. Poizeuil, M. Simon-Le Gall