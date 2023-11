Vêtements : comment va fonctionner le bonus réparation ?

Réparer le talon d'une chaussure, polir la nouvelle semelle d'un soulier déjà porté... Depuis ce mardi matin, le savoir-faire de Thierry Hoo coûte moins cher à ses clients, grâce au nouveau bonus réparation. Et ça tombe bien, ce cordonnier sait tout réparer ou presque. Par exemple, pour une paire de bottines dont le bout est usé, son client ne paie que six au lieu de quatorze euros. Thierry sera remboursé à hauteur de huit euros. L'argent vient de taxe sur les fabricants. Le remboursement se fait chaque fin de mois. Une dizaine de réparations sont concernées par ce coup de pouce. Une ristourne de huit euros pour avoir fait recoller une paire de chaussures. S'il y a un trou dans votre veste, vous paierez sept euros de moins sur la facture. Mais les critères sont parfois très précis. Pour une nouvelle semelle, dix-huit euros de rabais, si c'est de la gomme, moins vingt-cinq euros, quand c'est du cuir. Quant à la fermeture, vous payez moins huit euros si elle est petite, moins quinze euros si elle est grande. Environ 600 réparateurs sont d'ores et déjà agréés, et donc, éligibles au dispositif. Si vous voulez savoir si ce bonus est disponible auprès de votre artisan local, vous pourrez consulter le site Refashion.fr. Les professionnels agréés sont en cours d'ajout. TF1 | Reportage T. Jarrion, K. Jinlack, B. Rey