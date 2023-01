Vêtements de seconde main : le bon filon

On se croirait tout droit sorti des années 70. Mais nous sommes bien en 2023. La mode est plus que jamais au "vintage". C'est porter des vêtements anciens et surtout d'origine déjà portée. Sur les réseaux sociaux, il est impossible de passer à côté. Et voici le temple de la fripe. Les 700 m2 sont entièrement consacrés à la seconde main. Cette ancienne boîte de nuit disco vous fait voyager dans les temps. Et pour trouver la perle rare, il faut y passer du temps. Mais pour les débutants, pas de panique ! Direction Lille (Nord), là où on compte une trentaine de friperies. Une application nous conduit dans une boutique qui reprend les codes du neuf. Tout est trié par couleur et par taille. Avec une décoration soignée et un parfum d'ambiance, tout est fait pour rendre la fripe accessible. Ici, c'est 60 % moins cher que du neuf. Et c'est parfois difficile de faire la différence. Ce commerçant mise sur une sélection très soignée. Et c'est justement la qualité que vienne chercher les clients. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre, B. Lachat