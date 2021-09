Vêtements d’occasion : même les grandes enseignes s’y mettent

La tendance est très récente mais elle est bien réelle. Des vêtements déjà portés sont vendus dans un grand magasin parisien depuis ce matin. Quelques heures avant l'ouverture, les petites mains s'affairent. L'enjeu est de taille, c'est l'inauguration de la rentrée, celle d'un espace de 1 300 m² dédié à la seconde main. "On a le 501 mythique vintage des années 90 qui fait des fesses parfaites. Et puis une jupe Saint Laurent à 70 euros. Chaque pièce est unique", indique Nathalie Lucas-Verdier, directrice des achats mode et accessoires chez Printemps. Pas de contrefaçon, les marques sont authentifiées. Les vêtements ont été chinés chez des particuliers, dans des vides-dressings ou encore dans des ventes aux enchères partout dans le monde. "Aujourd'hui, 68% de la garde-robe des Français n'a pas été portée ces douze derniers mois. Ça veut dire qu'on porte un vêtement sur trois. Les deux tiers, en gros, on ne les porte pas. Ça pourrait être le trésor des autres", poursuit la jeune femme. Les prix vont de 35 à plusieurs centaines d'euros. Dans la boutique, on ne retrouve pas les codes de friperie traditionnelle, mais ceux du monde du luxe. Et cela fonctionne, les clients sont au rendez-vous. Effet de mode ou tendance de fond, près d'un Français sur trois a déjà acheté de la seconde main. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.