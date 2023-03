Vêtements, jouets : les bonnes affaires de l'occasion

Le livre préféré d’Auguste n’a coûté que deux euros au lieu de dix, une trottinette, 20 euros au lieu de 90, un bateau, cinq euros au lieu de 25. Le secret de ces bonnes affaires, c’est d’acheter tous les objets pour leurs deux enfants d’occasion. Les jeunes parents économisent ainsi près de 1 000 euros par an, sans renoncer à la qualité. Comme eux, de plus en plus de parents optent pour la seconde main, et notamment, pour renouveler à moindre coût une garde-robe d’enfant rapidement trop petite. La fondatrice d’une entreprise basée à Nantes l’a bien compris. Il y a six ans, elle a lancé son style de vente en ligne, spécialisé dans l’habillement d’occasion pour enfant. Un dépôt vente modernisé, les particuliers envoient ceux qui souhaitent revendre. Près de 4 000 vêtements, du nourrisson au pré-ados, y arrivent chaque jour. Un tiers sera laissé de côté. Chaque article sera ensuite repassé et photographié avant d’être mis en ligne. Le parcours est optimisé au maximum, jusqu’à 400 photos par heure. Le prix est fixé automatiquement par un logiciel sur mesure. TF1 | Reportage É. Payrô, A. Ifergane, F. Moncelle