Vêtements : la nouvelle filière du coton

Vous ne le savez peut-être pas, mais dans certaines grandes surfaces, les vêtements sont fabriqués avec du coton africain. Quatrième producteur de coton, derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis, l'Afrique s'impose à nouveau comme un acteur incontournable dans le commerce de l'or blanc. C'est une renaissance réussie à coup de millions d'euros. Pour mieux comprendre cette réussite, nous sommes allés en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Nous sommes chez l'un des leaders du continent. Pendant des années, les agriculteurs avaient abandonné la culture du coton, qui n'était pas assez lucrative. L’État les accompagne aujourd'hui, en fixant le prix d'achat du coton et en fournissant les graines gracieusement. Une fois récolté, le coton arrive dans des usines d'égrenage. Il est ensuite aspiré par un grand tuyau. Tout est automatisé. La production atteindra les 760 mille tonnes cette année 2022. Près de 60% du coton béninois est exporté vers le Bangladesh, le reste vers la Chine, pour être transformé en vêtement. Mais, le Bénin souhaite les produire sur son territoire et les exporter directement à travers le monde. Le pays s’est donné le moyen d’y parvenir. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville, S. Hirschagl