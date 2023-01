Vêtements : le pari du Made in France

Dans nos rayons, le textile Made in France arbore fièrement ses couleurs. Depuis deux ans, de nombreuses entreprises du secteur se sont relocalisées, à l'image du leader mondial de la toile de store. Pour son nouveau lieu de production, il a choisi la France, plus précisément Hordain, dans le Nord. Ici, on fabrique du tissu pour les parasols et autres mobiliers d'extérieur. Lorsque l'usine est créée en 2020, tous les voyants sont au vert. Le projet permet de créer 150 emplois. Mais depuis, la crise énergétique a fragilisé l'entreprise de 2,8 millions d'euros. La facture d'énergie devrait passer à douze millions d'euros l'année prochaine. La santé économique de la société ne tient qu'à un fil. Face à ces difficultés, comment maintenir l'activité en France ? Pour ne plus souffrir du manque de main d'œuvre, certaines entreprises ont déjà ouvert leur centre de formation. La prochaine étape est de créer leur propre énergie. Un nouveau bâtiment en construction sera équipé de panneaux solaires. Pour eux, cet investissement est indispensable, pour assurer la survie de leur activité. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Ifergane, S. Humblot