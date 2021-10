Vêtements : les solutions pour s’habiller moins cher

Anaïs ne fait plus les magasins. Ses vêtements, elle les loue, livrés à la maison. Pour 49 euros par mois, elle reçoit trois articles qu'elle peut échanger autant de fois qu'elle le souhaite. Un bon plan pour la future mère de famille. Selon ses calculs, cela coûterait deux fois moins cher. Et fini les achats compulsifs. "On peut profiter d'une pièce. Dans une semaine, si elle ne nous plaît pas, on la renvoie", poursuit la jeune femme. S'habiller moins cher, c'est aussi possible grâce au marché de la seconde main. À Lille, une enseigne propose depuis cet été un espace pour les vêtements d'occasion, toutes marques confondues, à prix cassé. Avec un budget de 40 euros par mois, Bernadette y trouve souvent de bonnes affaires, pour elle ou pour sa petite-fille. L'enseigne propose aussi de ramener vos vêtements usagés en échange d'un bon d'achat. Recycler ou réparer plutôt que de jeter, c'est le principe de ses ateliers animés par des couturières bénévoles. Il en existe partout en France, et c'est gratuit. Un Français sur trois a déjà testé la seconde main. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.