Vêtements : pourquoi les Français désertent les magasins

Si les galeries marchandes toujours très fréquentées, les sacs, eux, sont moins remplis à la sortie des boutiques de prêt-à-porter. Pour l'expliquer, certains nous ont confiés que leur budget ne leur permettait pas de faire des achats comme avant. Avec l'inflation, les Français priorisent l'alimentaire avant le reste. En effet, trois sur quatre réduisent leurs dépenses de vêtements et cela se ressent dans les boutiques. Le panier moyen dégringole. Tout le secteur de l'habillement est en crise. En dix ans, les ventes ont plongé de 20%. Et cette année, un autre facteur aggrave la situation. Avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison, les Français ont repoussé leurs achats de vêtements d'hiver : "Il ne fait pas froid donc j’attends le dernier moment", "vu les changements de température, on ne sait plus trop quoi acheter !". Dans la boutique "Caprices 130", doudounes et manteaux sont pour le moment stockés dans les réserves. Du jamais-vu pour Brigitte Rouach, la gérante. En effet, 40% de ses vêtements d'hiver ne sont toujours pas vendus. Les clients désertent principalement les boutiques de milieu de gamme en centre-ville. Une tendance accélérée par le marché de la seconde main puisqu'aujourd'hui, sept Français sur dix achètent au moins un vêtement d'occasion. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Lefrançois, K. Betun