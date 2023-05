Vêtements : pourquoi les ventes baissent ?

Dans les rues du centre-ville des Yvelines, trois boutiques de vêtements. Les passants jettent toujours un coup d'œil aux vitrines, mais franchissent beaucoup moins la porte qu'avant. La raison principale, l'inflation, la hausse des prix en magasin. Hausse des prix, concurrence toujours plus forte d'Internet, les ventes en magasin plongent partout en France, moins 20% par rapport à 2019. Dans le dépôt-vente "La petite robe", la gérante a de plus de mal à écouler son stock. Son client du jour est là pour vendre, pas pour acheter. La mode est un secteur en crise, surtout pour les enseignes de milieu de gamme, comme Camaïeu, André, San Marina, ou encore Kookaï, ont mis la clé sous la porte. Le luxe et les nouveaux acteurs de la fast-fashion, la mode jetable à tout petit prix, sont ceux qui résistent. Mais surtout, les habitudes de consommation des Français ont changé ces dernières années. Un seul rayon tout de même, voit ses ventes grimper d'année en année, celui des vêtements de sport. Sweat à capuche, jogging et basket, ne connaissent pas la crise. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Delsol, W. Wuillemin