Vêtements recyclés : comment sont-ils fabriqués ?

Quelles que soient les enseignes de vêtements, la tendance est au recyclage. On nous promet des tissus plus responsables, plus durables et plus écologiques. Mais, quelle est la part de fibre recyclée dans ces vêtements aux étiquettes vertes ? La réponse est inscrite en tout petit. Les enseignes encouragent aussi à donner ces vieux vêtements en magasin. En réalité, ce ne sont pas ces vêtements usagés qui sont utilisés pour faire des vêtements recyclés, mais les chutes de tissu des usines textiles. Seules quelques pièces font exception. Comme l'explique Frédéric Froger, directeur de "Okaïdi-Obaïbi" dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Ces vêtements bio ont été fabriqués dans cette manufacture du XIXe siècle avec des vieilles machines. Pour cela, il faut d'abord détruire les vêtements usagés avant de les recycler en suivant tout un processus de fabrication. Mais est-ce possible de fabriquer les vêtements uniquement à partir de vieux tissus ? Seule une filature française a atteint cet objectif. Cette entreprise est la pionnière du secteur. Il y a quinze ans, le patron osait à peine dire qu'il utilisait des vêtements usagés. Aujourd'hui, leur procédé de fabrication est gardé secret. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage L. Palmoier, P. Lormant