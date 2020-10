Vêtements : un nouveau géant ferme des magasins

C'est la fin d'une époque. Les magasins Gap vont fermer dans toute l'Europe d'ici l'été prochain. Il restait encore une vingtaine boutiques de l'enseigne dans notre pays. Mais ça n'a pas suffi pour échapper à la crise. 800 salariés tricolores sont ainsi concernés par ces fermetures. Les ventes de cette marque américaine, mondialement connue, ont chuté de 18% depuis le début de l'année. Un effondrement que d'autres enseignes ont aussi connu. Mais au-delà de la crise liée au Covid-19, les économistes de la mode voient deux explications à cette chute. Selon Gildas Minvielle, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut Français de la Mode, la concurrence exacerbée sur le segment de la moyenne gamme n'est pas étrangère à l'effondrement des ventes dans l'habillement. Le changement de la façon de consommer des Français explique aussi la tendance baissière dans le secteur. Les clients ont ainsi de nouvelles attentes comme le prouve l'essor des produits de seconde main et le succès des achats sur Internet. Des concurrents supplémentaires dans un marché déjà très fragile.