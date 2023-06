Vétérinaire : nouvelles cibles des braqueurs

Droit au but et méthodique, les cambrioleurs semblaient connaître les lieux et les équipements, ce 8 mai 2023. "Ils ont dérobé plusieurs appareils d’analyse dans cette pièce, en débranchant proprement le matériel.", affirme le Dr. Virginie Cormerais, vétérinaire (Haute-Garonne). Échographe ou analyseur sanguin, cinq appareils ont été volés dans leur clinique. Le préjudice est estimé entre 20 et 30 000 euros et rappelle étrangement les cambriolages successifs depuis février dans cinq autres cliniques vétérinaires du département. Pour eux, pas de lien établi par les gendarmes entre les différentes affaires. Mais au centre de Toulouse, un vétérinaire urgentiste en est convaincu que les cambriolages chez ces confrères sont destinés à une revente à l’étranger. En revanche, il y a peu de risques de vol dans sa clinique. Même ouverte la nuit, elle est particulièrement sécurisée. Caméras, alarmes et portes à accès limité... Autant de dispositifs que toutes les cliniques vétérinaires du département commencent à adopter. TF1 | Reportage S. Petit, P. Michel, J.M. Lucas