Vétérinaires : les urgentistes débordés

Chaque jour, ce service d'urgence vétérinaire en Hauts-de-Seine traite 50 000 appels, 24 heures sur 24. La nuit vient à peine de tomber et l'équipe du standard est déjà débordée. Ce soir-là, c'est le docteur Pierre Fabing, qui supervise ce dispositif, l'équivalent de SOS Médecin pour les animaux. Depuis la crise sanitaire, les interventions se multiplient, car il y a eu davantage d'adoptions durant cette période. Davantage de travail, donc davantage d'interventions. Ces dernières se compliquent dès qu'on sort de la capitale, car il faut parfois rouler 100 kilomètres, pour soigner son animal. Le gouvernement veut donc augmenter le nombre d'élèves vétérinaires, de 480 à 840 diplômés par an, d'ici 2030. On compte à peine une petite dizaine de services ouverts 24 heures sur 24 dans toute l'Île-de-France. C'est bien trop peu dans une zone où vivent deux millions d'animaux de compagnie. C'est évidemment bien pire dans la campagne. Dans l'Yonne par exemple,le désert vétérinaire est l'un des plus grands du pays. Il n'y a qu'une seule clinique à 100 kilomètres à la ronde, et seulement 20% des praticiens exercent à la campagne, où vivent pourtant l'immense majorité des animaux. TF1 | Reportage D. De Araujo, B. Hacala, E. Jarlot