Viande de cheval : un vaste trafic jugé à Marseille

C'est un procès hors norme par son nombre de prévenus. Au total 25 personnes, dont 8 vétérinaires, vont comparaître au tribunal correctionnel de Marseille pendant trois semaines. En cause, une escroquerie portant sur près de 200 chevaux exclus de la consommation humaine, et qui pourtant ont bien été vendus en boucherie entre 2010 et 2012. Au cœur de cette affaire, une ferme-laboratoire de Sanofi-Pasteur en Ardèche, dont les chevaux servaient à fabriquer des sérums contre la rage ou encore le tétanos. Des animaux déclarés impropres à la consommation humaine en quittant les lieux. "Les documents d'origine des chevaux, qui portaient les tampons des vétérinaires de Sanofi-Pasteur, ont été falsifiés. Raison pour laquelle Sanofi-Pasteur est aujourd'hui partie civile", déclare Me Xavier Vahramian, avocat de Sanofi-Pasteur. Selon les enquêteurs, ces animaux réformés finissaient avec d'autres sur les étals de boucherie en France, en Espagne, en Pologne ou en Italie. Si aucune victime n'a été recensée chez les consommateurs, un vaste trafic a été dévoilé, au centre duquel un grossiste reconnaît aujourd'hui les faits en soulignant qu'il n'a pas agi seul. TF1 | Reportage M. Perrot, T. Malandrin, H.P Amar