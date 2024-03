Viandes d'origine française : flou sur l'étiquette, flou dans la barquette

D'où viennent les ingrédients utilisés dans nos plats préparés ? Réponses sur l'emballage : cultivé en France, viande de France, volailles françaises ou encore préparé en France. Vous pensez donc légitimement acheter français. Mais à y regarder d'un peu plus près, c'est plus compliqué. "Il y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'on achète", s'exprime une dame. Sur un produit avec la mention "volaille de France", on peut voir une autre indication indiquant que ce sont des viandes de dinde et de poulet sélectionnées en France. Nous avons donc posé la question à l'industriel concerné. "Sélectionnés en France", signifie bien que la viande est d'origine française, répond-il. Limpide pour le fabricant, mais beaucoup moins pour Emma Leoty, avocate spécialisée en droit de la consommation. "Ça relève d'une pratique commerciale trompeuse", affirme-t-elle. Pourquoi alors si peu de transparence ? Et quand les industrielles le sont, la provenance des viandes n'est plus française, mais européenne. Un nouvel indicateur baptisé "Origine-Info" va prochainement voir le jour. Il permettra de connaître avec précision d'où viennent les différents ingrédients de vos plats cuisinés. TF1 | Reportage F. Chadeau, J.F. Drouillet