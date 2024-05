Vicenza : la perle méconnue de l’Italie

Lorsqu’il nous a donné rendez-vous, Nicolo Valmarana est resté très secret, nous assurant simplement que nous ne serions pas déçus du voyage. Et pour cause, la villa monumentale Rotonda est en fait sa maison. C’est un lieu exceptionnel imaginé en 1570 par l’architecte italien Andrea Palladio. Depuis, sa famille a racheté les lieux pour en faire sa résidence principale. Aujourd'hui, ils ont déménagé pour ouvrir quelques pièces de la villa au public, notamment le hall d’entrée aux dimensions spectaculaires. C’est la première villa à avoir quatre entrées identiques. Un choix qui n'est pas seulement esthétique. Les quatre façades identiques servent de fondation. Sans elles, le monument s'effondrerait. La villa Rotonda est l’une des nombreuses prouesses architecturales d’Andrea Palladio. Il a fait de la ville de Vicenza son laboratoire, son terrain de jeu où il laissait libre cours à son imagination sans limites. Visité par des milliers de touristes, chaque année, le théâtre de la ville réserve quelques surprises à condition d’avoir l'œil. Grâce à ce monument, la réputation de Palladio est faite et celle de la ville aussi. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Gorgibus, M.H. Maisonhaute