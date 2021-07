Vichy, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco : quelles retombées apportent le label ?

Bien plus qu’une lettre de motivation. Une candidature de 500 pages et une toute nouvelle à écrire pour Vichy. La ville accueille 350 000 touristes chaque année, essentiellement Français. Grâce à l’Unesco, les commerçants visent désormais, le monde entier. “Les chiffres annoncent entre 30 et 50% d’augmentation de visites, nous espérons avoir au moins ces chiffres dans nos commerces”. Une reconnaissance que la cité doit à son patrimoine thermal. Édifice art nouveau du 19e siècle qui, justement, avait besoin d’un beau coup de peinture. Mais de l’Unesco, Vichy n’obtiendra pas une centime ni pour entretenir ses autres joyaux qu’elle doit continuer à faire briller. La ville devra également entrer des parkings, entretenir ses jardins. Les particuliers aussi sont mis à contribution. Anne-Flore Larraufie, copropriétaire de la résidence privée “Chalet des roses”, a entièrement rénové l’une des six villas Napoléon III qu’elle va ouvrir au public. mais attention, l’Unesco peut aussi retirer un titre. Liverpool en a fait les frais. Elle a perdu son classement pour avoir dénaturé ses docks. Pour l’instant, Vichy savoure sa récompense.