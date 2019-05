Victimes de Daech, ces femmes yazidies rêvent d'une nouvelle vie en France

Elles ont été emprisonnées, abusées, et réduites en esclavage par les terroristes de l'État islamique en Irak. Dans le cadre d'un programme d'accueil de réfugiés, 28 femmes et leurs enfants appartenant à la minorité yézidie ont été accueillis ce mercredi soir sur l'aéroport de Toulouse Blagnac. Une opération organisée par le ministère des Affaires étrangères. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.