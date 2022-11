Victimes des voleurs : des commerçants diffusent leurs visages

Le reportage en tête de cet article montre une scène de vol à l'étalage d'un ordinateur samedi matin. Le responsable de ce dépôt vente et son patron n'ont pas hésité. Ils ont diffusé sur les réseaux sociaux les images de vidéosurveillance de leurs voleurs. Une première pour eux, mais qui fait suite à d'autres vols déclarés à la police sans aucun effet. Ces dernières semaines, plusieurs commerçants de l'est de la Moselle ont appliqué le même procédé. Pour Jennyfer Basaou, commerçante en prêt-à-porter, c'est après un vol de vêtement pour un préjudice de 480 euros. Certes, ces vols à l'étalage ne sont généralement pas couverts par les assurances. Mais cela n'autorise pas pour autant les commerçants à se faire justice eux-mêmes. "On n'a pas le droit de diffuser des images parce que les personnes qui figurent sur ces images bénéficient de la présomption d'innocence et ces images sont faites pour être transmises à la police", précise Me Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris. Face à ces commerçants excédés au point de se mettre dans l'illégalité, les clients sont partagés. Pour les syndicats de police, c'est la réponse judiciaire qui est insuffisante. Même s'il y a peu de chances qu'une plainte soit déposée par un voleur, les commerçants qui diffusent leurs images risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, M. Bajac