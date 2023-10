Victimes du Covid à l'hôpital : l'État condamné

Pendant des semaines, les Français ont applaudi, chaque soir, les professionnels de santé en première ligne face aux Covid, alors qu'ils manquaient, à cette période, cruellement de masque. Le stock d'État en contenait 1,7 milliard en 2009, et à peine 100 millions juste avant l'épidémie. Pour la première fois, la justice a condamné l'État, en reconnaissant un lien entre certains décès de soignant et les défauts de gestions des masques par les pouvoirs publics. La cour d'appel administrative de Paris a indemnisé deux familles, de 1 000 à 14 000 euros. Celle d'un médecin généraliste, mort en mars 2020 pour avoir continué à soigner coûte que coûte ses patients, et celle d'une femme de 92 ans, contaminée lors d'une hospitalisation pour une fracture. Huit autres dossiers seront examinés, dont celui d'une femme victime du virus contracté dans un EHPAD. Officiellement, 19 professionnels de santé ont perdu la vie, de mars à décembre 2020. Le gouvernement a deux mois pour faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. TF1 | Reportage C. Bayle, B. Rey