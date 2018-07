La victoire des Bleus peut-elle profiter à Emmanuel Macron ?

L’autre gagnant de la Coupe du monde, sur le plan politique cette fois, c’est Emmanuel Macron. En effet, le président s'est beaucoup affiché auprès des Bleus, et leur gloire pourrait bien rejaillir sur lui. Pourtant, à l'Élysée, on jure que tout est fait pour éviter la récupération. D’ailleurs, ses adversaires n'ont pas manqué de le tacler. Mais depuis la victoire, il n’a pris la parole qu’une seule fois, le lundi 16 juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.