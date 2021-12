Vidéo de militaires à Calais : l'armée ouvre une enquête

Le véhicule de l'armée de terre, dans la vidéo en tête de cet article, est dédié aux opérations Vigipirate. Une simple patrouille qui dérape. Le conducteur du 4x4 se met à tournoyer volontairement et plusieurs fois d'affilée jusqu'à s'embourber. Les migrants ont assisté à la scène. Pour eux, il s'agit d'une provocation. Les militaires sont restés coincés pendant 6 heures. Certains migrants ont tenté de les aider, en vain. Un camion militaire finira par les sortir de là. Tout a été filmé par un bénévole d'une association qui souhaite rester anonyme. "C'est à partir de ce moment-là que l'on comprend qu'ils sont là pour s'amuser et que ce n'est pas une intervention. Je l'ai perçu en tout cas comme quelque chose de super indécent et d'assez irrespectueux. Chaque image est en fait assez violente. On voyait des personnes exilées qui dorment sous des bâches, dans la boue, qui étaient en train de se mettre la boue jusqu'aux genoux pour essayer de sortir un véhicule de l'armée française qui était enlisée après avoir fait des drifts", témoigne-t-il Une situation gênante commentée rapidement par l'armée de terre qui s'exprime dans un communiqué. "Un des militaires a eu un comportement totalement inapproprié en se livrant à des manœuvres dangereuses. L'état-major des armées condamne fermement ce comportement et rappelle l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux militaires". L'état-major précise qu'une enquête de commandement est déclenchée. Des sanctions pourraient être décidées. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Boey