Vidéo de policiers : un floutage qui fait débat

Protéger les forces de l'ordre, empêcher la diffusion malintentionnée de leur identité, c'est l'objectif de ce texte de loi "relative à la sécurité globale". Il prévoit de punir d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende toute personne qui diffuserait la photo ou la vidéo d'un policier ou d'un gendarme de façon malveillante. L'objectif est d'éviter que des forces de l'ordre puissent être reconnues et traquées sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est arrivé à un policier que nous avons rencontré. Filmé en intervention, l'image de son visage a été partagée plus de 100 000 fois, son identité et son adresse rendues publique. Par ailleurs, plusieurs images de violences policières diffusées sur Internet ont permis l'ouverture d'une enquête. C'est le cas d'une vidéo tournée lors d'une manifestation de gilets jaunes à Toulon. On y voit un policier asséner plusieurs coups de poing à des manifestants. La séquence a servi de preuve dans la mise en cause du fonctionnaire. Selon le rapporteur du texte, la diffusion de ces images ne tombe pas sous le coup de la loi. "Là, vous ne diffusez pas les images dans l'intention de nuire aux policiers. C'est dans le but d'informer", a expliqué Jean-Michel Fauvergue, député LREM. Mais pour certains avocats, ce texte reste flou.