Vidéoprotection : comment elle sauve des vies

Sur les places, les boulevards, à chaque coin de rue, 300 caméras quadrillées surveillent la ville. En été 2022, après une altercation, deux agresseurs à scooter roulent sur un homme à terre. La scène est filmée par une caméra de vidéosurveillance. À l'époque, la victime nous avait confié avoir tout oublié. Mais grâce à la vidéoprotection, les secours ont été prévenus en quelques minutes. Et l'homme s'en est sorti avec quelques fractures et un traumatisme crânien. C'est dans un centre de commandement de la ville que l'alerte a été donnée. Dans le bâtiment, une dizaine de policiers surveillent 7j/7, 24h/24 les allées et venues des Toulousains. Ce jour-là, la température est de 0°C. Un SDF ne bouge pas. Une patrouille a été envoyée avant un éventuel déclenchement de secours. Les caméras sont là aussi pou veiller à la bonne santé des passants. Malaises, convulsions, agressions physiques... En 2022, d'après la mairie, les agents du centre ont appelé directement 137 fois les services de secours, soit deux appels par semaine. Au SAMU, ces appels sont précieux. L'information donnée par les policiers est souvent rapide et efficace, permettant la prise en charge à temps des patients. La ville a investi de six caméras thermiques sur les berges de la Garonne. Et depuis leur installation, il y a cinq ans, aucune noyade n'est à déplorer sur ce site. TF1 | Reportage P. Mislanghe, P. Michel, M. Larradet