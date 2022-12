Vidéos à la demande : pourquoi le prix des abonnements flambe aussi

Au moment de choisir un film, il y a l'embarras du choix. Laura Chott est abonnée à quatre plateformes de vidéos à la demande. Un budget mensuel conséquent qu'elle a vu augmenter. Il est passé de 32 à 37 euros. C'est 5 euros de plus chaque mois par rapport à l'année dernière. "Avec l'augmentation de ce qu'on a en abonnement, on sait qu'on va devoir en supprimer un ou deux parce que les fins de mois sont dures en ce moment", confie la mère de famille. Tous les abonnements de streaming sont en hausse, plus 1,50 euro pour Netflix, 1 euro pour Amazon Prime ou encore Apple Music. Des abonnés réfléchissent à résilier leur compte. Mais comment expliquer les augmentations de prix des abonnements ? Les plateformes sont désormais en très forte concurrences. Chacune doit se différencier et cela passe par de nouvelles créations coûteuses, films, séries et documentaires. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, G. Vuitton