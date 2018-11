Vidéosurveillance : dans les écoles aussi !

C'est une question qui a fait la une des journaux ces dernières semaines. Comment lutter contre les violences à l'école ? De plus en plus d'établissements misent sur la vidéosurveillance, sans pourtant contrôler ou fliquer leur personnel. Qui décide de l'installation de ces caméras ? Ce dispositif est-il vraiment légal ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.