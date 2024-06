Vidéosurveillance : de graves dysfonctionnements constatés à Marseille

Des images de vidéosurveillance du 23 mai 2023 ont été diffusées. On y voit un homme frappé par deux policiers municipaux, mais la caméra qui les filme se détourne. Les agents aux commandes sont enregistrés à leur insi. On entend un dialogue surréaliste avec les policiers en intervention. Ils donnent des conseils pour frapper sans être vu. Ce soir-là, Sébastien Florenti, opérateur de vidéosurveillance, est présent. Il alerte et parle de violences volontairement dissimulées depuis un an. Selon lui, les abus se multiplient. Par exemple, avec un autre enregistrement, on entend les agents faire des commentaires obscènes à propos des passantes. Les révélations indignent les habitants de Marseille. Ce mardi après-midi, la mairie vient d'annoncer des sanctions à l'égard de sept agents impliqués qui sont déjà suspendus de leurs fonctions. Normalement, les enregistrements n'auraient pas dû être diffusés. C'est pourquoi la ville porte plainte contre Sébastien. Ce dernier est également suspendu de son poste. TF1 | Reportage S. Prez, E. Bonnot