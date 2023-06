Vidéosurveillance : pourquoi les stations balnéaires s'équipent

On connaissait Hossegor pour ses vastes plages océanes, dominées par des maisons typiques de la côte landaise. Mais une déferlante passe quasiment inaperçue au premier coup d'œil, celle des caméras de vidéosurveillance. On en compte au total 135. "Ça me paraît énorme pour une ville aussi calme et tranquille", réagit une habitante. "Je suis pour. Plus il y en a, plus on se sent en sécurité", ajoute une autre. Derrière ces caméras, il y a l'œil aiguisé de Mélanie. Elle quadrille la ville à 360° et peut zoomer jusqu'à 500 mètres pour suivre une voiture, par exemple. "Je peux la suivre sur le long du parcours, donc je peux donner des informations à mes patrouilles qui sont sur place. Je vais pouvoir leur indiquer la direction qu'ils ont prise ou le nombre de personnes qu'on peut avoir à bord", indique l'opératrice de vidéoprotection. Rien n'échappe à ce dispositif lancé il y a quinze ans, avec seulement douze caméras au départ. Au fil des années, le système s'est perfectionné en toute discrétion. Il sert, par exemple, à identifier les véhicules qui entrent dans la ville et permet d'intervenir rapidement en cas de vol. Les images peuvent être conservées au maximum un mois et sont exploitées uniquement à la demande de la gendarmerie. TF1 | Reportage J. Roux, I. Zabala