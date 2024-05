Vidéosurveillance : quand la police détourne le regard

C'est une vidéosurveillance qui date de mai 2023, une scène captée par l'une des 1 600 caméras de la ville de la Cité phocéenne. Un homme a visiblement été éméché et frappé par deux agents. La caméra se détourne une première fois, puis revient vers l'action avant de piquer vers le bas. Nous avons pu nous procurer un enregistrement audio de l'intérieur du centre de supervision, au moment des faits. Sébastien Florenti, opérateur vidéo assermenté, était présent ce soir-là. Il affirme que son service a délibérément couvert ces violences commises sur le terrain par des policiers municipaux. Il a dit qu'il avait déjà averti sa hiérarchie. "Il y avait quatre personnes dont trois policiers municipaux sur place. Ils ont vu tous ces faits et constaté.", a-t-il affirmé. Visiblement, l'information n'est jamais remontée jusqu'à Céline Lefléfian, la cheffe de la police municipale de Marseille (Bouches-du-Rhône). Elle n'a découvert cette vidéo qu'hier, vendredi 3 mai 2024, et s'étonne que celle-ci sorte un an après les faits. L'avocat de Sébastien martèle donc que l'information a été cachée par le service depuis le départ. Du côté de la mairie, on assure aujourd'hui que la vidéo va faire l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République afin qu'une enquête puisse être ouverte pour faire la lumière sur les agissements dénoncés. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara