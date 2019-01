La vie de cow-boy en Arizona

Pour ceux qui aiment John Wayne, Clint Eastwood et les grands espaces, ils vont adorer ce reportage tourné dans l'Arizona, aux États-Unis. Le désert, les ranchs et les grands canyons de cet endroit, ont servi de décor aux plus grands westerns. Aujourd'hui, des touristes y partagent la rude vie des cow-boys pour quelques jours. Le lieu idéal pour ceux qui veulent s'échapper du monde moderne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.