Vie privée et vie professionnelle : où est la frontière ?

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur avec la démocratisation des nouvelles technologies. Le "blurring" est le terme utilisé pour décrire le flou qui s'installe autour des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Si comme de très nombreux salariés, vous ne parvenez pas à décrocher après le travail, ce reportage est pour vous ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.