Vie quotidienne : ces entreprises qui aident les parents

C'est un problème que rencontre de très nombreux parents. Selon un récent sondage, sept salariés sur dix ont du mal à concilier vie professionnelle et vie privée, à cause du manque de temps pour s'occuper des enfants. Pour y remédier, certaines entreprises ont trouvé des solutions, et estiment même que c'est un enjeu important.