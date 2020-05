Vie quotidienne : que sera-t-il possible de faire à partir de mardi prochain ?

Les parcs, les jardins, les plages et les lacs seront accessibles partout en France dès ce week-end. Si vous voulez gravir des sommets, vous serez aussi les bienvenus dans les refuges de montagne. Enfin, les piscines, les gymnases et les salles de sport rouvriront le 2 juin en zone verte, le 22 juin en zone orange. En revanche, les sports collectifs restent interdits. Il en est de même pour les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.