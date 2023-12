Vieilles voitures : la location plutôt que la casse ?

Pourquoi détruire des voitures parfois encore en très bon état ? Catherine Cordes, la responsable de la casse automobile “Obert”, à Illkirch-Graffenstade, se pose la question tous les jours. Ces dernières années, la prime à la conversion a accéléré le renouvellement du parc automobile. Parmi les voitures mises à la casse se trouvent des modèles essences estampillées Crit'Air 3, immatriculés avant 2006. Au lieu de détruire les véhicules; les écologistes souhaitent les donner à des garages solidaires, comme à l'association "Mobilité solidaire 37” (Indre-et-Loire) pour ensuite les louer à des personnes en difficulté financière. L'association remet en état des véhicules donnés gracieusement pour ensuite les louer cinq euros par jour sans apport. Aujourd'hui, environ 20 000 voitures essences Crit'Air 3 sont détruites chaque année. Prolonger leur vie pour qu'elles servent encore serait une mesure écologique, selon le sénateur Guillaume Gontard, à l’origine du projet. Mais prolonger la vie d’anciennes voitures c'est aussi les laisser rouler et donc polluer plus longtemps. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, O. Stammbach