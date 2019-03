Vieillesse et dépendance : comment aider les familles ?

L'amélioration de la prise en charge des personnes dépendantes est un autre enjeu de santé publique. Dans trente ans, notre pays comptera près de cinq millions de personnes de plus de 85 ans, trois fois plus qu'actuellement. Un rapport a été remis ce jeudi matin à la ministre Agnès Buzyn. Il prévoit notamment d'aider les familles qui prennent soin de ses personnes âgées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.